Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı bulutluHATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 8°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Kars dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlıKARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 4°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Siirt'in kuzeyinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurluANTEP °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurluURFA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı