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Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu! Bakanlardan peş peşe açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır" açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, 2 pilotumuzun şehit olduğunu, bir teknisyenimizin de yaralandığını duyurdu. Kaza bölgesi jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekip çalışma başlattı.

Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu! Bakanlardan peş peşe açıklamalar
Ekleme: 4.02.2024 - 09:13 Güncelleme: 4.02.2024 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu! Bakanlardan peş peşe açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.' ifadelerini kullandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu! Bakanlardan peş peşe açıklamalar

ŞEHİT PİLOTLARIN İSMİ BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilot için taziye mesajı yayınladı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, kazada şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi.

Açıklamada, '03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim' ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu! Bakanlardan peş peşe açıklamalar

BAKANLARDAN ŞEHİT DÜŞEN POLİSLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Gaziantep'te helikopter kazasında şehit düşen 2 polis için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilotlara Allah'tan rahmet, millete ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, 'Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun.' paylaşımını yaptı.

Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu! Bakanlardan peş peşe açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 'Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlara Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifalar diledi.
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