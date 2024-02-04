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Evlenecek gençlere müjde! Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor: İşte o tarih..

Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak deprem bölgesinde uygulamaya başlanacak olan Aile ve Gençlik Fonu’na başvurularının tarihini açıkladı.

Evlenecek gençlere müjde! Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor: İşte o tarih..
Ekleme: 4.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 4.02.2024 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Evlenecek gençlere müjde! Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor: İşte o tarih..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ardından çalışmalara başlandı.

Bakan Göktaş müjdeli haberi açıkladı

Gençlerin heyecanla beklediği süreçle ilgili bir yeni gelişme yaşandı.

Bir dizi ziyaretler için Adıyaman'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş konuşmasında, milyonlarca gence müjdeli haberi duyurdu.

"Başvuruları 15 Şubat'ta alacağız"

Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları bakanlığımızın sitesinden e-Devlet aracılığıyla alacağız.

Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak olan gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler.

Aile ve Gençlik Fonu nedir?

Evlilik hazırlığında olan gençlere faizsiz 150 bin TL kredi desteği verilecek.

Destekle özellikle deprem bölgesindeki gençlerin evlilik yolundaki harcamalarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belirlenecek yaş kriterlerine göre verilecek desteğin kapsamı ve ayrıntıları Meclis'teki görüşmelere göre şekillenecek.

Yönetim kurulu fonu yönetecek

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak.

Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Pilot illerden başlanacak

Uygulamanın ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirileceğine işaret ederek
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