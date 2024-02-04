Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş siyasilere müsamaha yoktur!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;Kalbimiz Manisa ile bir çarpıyor. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Manisa'mıza, milli birlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yine bir yerel seçim öncesiydi, tarih 16 Mart 2019'du... Sizlere demiştim ki, "Gönlümüzü Manisa'ya verdik. O tarihte beka için milli karar, Cumhur için istikrar çağrısı yapmıştık. Zafer yolu Manisa'da ardına kadar açıldı.Manisa devlet yönetiminin ilk durağıdır. 16 şehzade Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. İmparatorluk çınarının kökü Manisa'dan sulanmış, milli mücadele zaferi Manisa'da körüklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü sizlerin desteği ile taçlandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle önümüze çıkarılan korkuluklar yıkıldı, engeller aşıldı.8 ay önce yine Manisa'ya sahip çıkıp sağlam iradeyi seçerek "istikrar sürsün Türkiye büyüsün" tercihinde bulundunuz. 31 Mart'ta da yerel seçimlerde de inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. Varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır.Biz direndikçe geri adım atıyorlar, korkuya kapılıyorlar.Belediye adaylarımızın alayını birden sizlerin onayına sunuyorum. Soruyorum sizlere; vakti geldiğinde sandığa gidince Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? Değerli adaylarımıza oy verecek misiniz?Entrika siyaseti ile hizmet siyasetini aynı kalıba sokamayız. MHP olarak amacımız vatandaşlarımıza müreffeh hayat sunmak. Bölücülerle demlenip Manisa'nın önünü kesmeye çalışanların her türlü çirkefliği yaptığını görüyor omurgalarını kırmak için Kuvayı Milliye ruhuyla direniyoruz. Maksadımız Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmektir.Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak. Belediye sorumlulukları kentsel altyapı sorunlarını çözmek değildir. Yalnızca temizlik, itfaiye, zabıta, ağaçlandırma değildir. Belediye demek insan onuruna, hayat ve varlığına haysiyetli muamele demektir. Gözyaşlarını silmeyen, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyen belediye gerçek manada görevini yerine getirmiş sayılmaz.31 Ocak'ta temiz kalpli taksi şoförümüz arabasına aldığı cani tarafından namertlikle vuruldu ve hayattan koparıldı. DEM'ci bu caninin cinayetten sonra herkese güvenmeyeceksiniz sözü de kameralara yansıdı. Taksi şoförümüze Allah'tan rahmet diliyorum.Türkiye'nin huzurunu kaçırmak için faal halde olan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız. Casuslar, Türkiye düşmanları, namus yoksunları kara propagandalarına devam etseler de birbirimizin can evi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötümserliğe teslim olmayacağız. Milli birliğimizden taviz veremeyeceğiz. Teröre acımaktan bahsedilemez. En ağır şekilde cezalandırılmaları beklentimdir. Taksi şoförünü katleden alçağın vatandaşlıktan çıkarılması adalet mecburiyetidir. Toplum dizeninin sakatlanması için şiddetli operasyonlar yapılmakta.Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, yüzyıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan 'darbe' iftirası, 'baskı var' diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır.TBMM'de Hatay vekili Atalay hakkında Yargıtay kararı okunurken ahlak ve ölçüye sığmayan protesto gösterileri demokratik hak olarak gösterilemez. Atalay Gezi Parkı davasında hüküm almıştır. Bu kararın uygulanmasından başka seçenek kalmamıştır. AYM tarihi hatanın faili olarak hak ihlali kararı vermiş ve tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Nerede bir suçlu varsa, Türkiye'ye kim husumet beliyorsa AYM onların hizasında ve onların lehine hak ihlali kararını cömertçe açıklamaktadır.Manisa'nın evladı olan Özgür'e sahip çıkın, DEM'lenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuştur. Verilmiş sadakamız varmış. Dün kucakladıklarına bugün kulp takanlara yerel yönetimde yetki vermek yıkımdır. Manisa yıkımın değil yükselişin yanındadır.