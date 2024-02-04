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Beyaz Gazete
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DEM Parti resmen açıkladı! 'İstanbul'da kendi adayımızla seçime gireceğiz'

DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime gireceklerini resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazanmak için karar aldık" denildi.

DEM Parti resmen açıkladı! 'İstanbul'da kendi adayımızla seçime gireceğiz'
Ekleme: 4.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 4.02.2024 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
DEM Parti resmen açıkladı! 'İstanbul'da kendi adayımızla seçime gireceğiz'
Muhalefetin yerel seçimlerde yolu çıkmaza gidiyor.

Partiler çalışmalarını sürdürürken, CHP cephesinde bir yandan ittifak bir yandan da aday belirleme süreci hakim.

Bu kapsamda DEM Parti ile görüşmeler gerçekleşti; pazarlıklar yapıldı.

CHP'ye İstanbul vurgunu

Bir süredir ise gündemde DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkaracağı konuşuluyordu.

Konuya ilişkin ise bir yeni gelişme yaşandı. Dün DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Toplantıda uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarma kararı aldı.

'DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul'da aday çıkaracağız'

Karara ilişkin ise bugün resmi açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısı düzenledi.

Doğan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

'Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı paylaşmak için burada toplandık. İlgili kurumlarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adayımızı, hem diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve isimleri paylaşacağız. İstanbul için şimdi DEM zamanı.'

Öne çıkan isimler

İstanbul için konuşulan isimlerden biri de Başak Demirtaş oldu. Ankara için ise Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor.

CHP'nin tüm umudu DEM Parti'ydi

Karardan önce DEM Parti eş genel başkanlarının ikiye bölündüğü iddia edilmişti.

Tuncer Bakırhan İstanbul'da aday çıkarmaktan yana görüş bildirirken, Tülay Hatimoğulları'nın ise ittifaktan yana olduğu öne sürüldü.

Öte yandan bir diğer kriz ise İyi Parti'nin de aday çıkarması.

Buğra Kavuncu'nun aday olmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu, oyların bölüneceğini düşünerek İBB Başkanlığı'na veda etmenin endişesini yaşıyor.

Parti adeta yalnız kalarak kaderini DEM Parti'ye bağlamıştı. CHP, 2019 yılında aldıkları destekle İstanbul'u kazandıklarının farkında.
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