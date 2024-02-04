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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışında önemli açıklamalar: Deprem şehirleri ayağa kalkana kadar dinlenmek yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde yıkıma uğrayan 11 ili yalnız bırakmıyor. Erdoğan Hatay'dan sonra Gaziantep'e geçti. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yapan Erdoğan, "Asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 11 ili ayağa kaldırana kadar durmayacaklarını belirterek, "Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışında önemli açıklamalar: Deprem şehirleri ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Ekleme: 4.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 4.02.2024 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışında önemli açıklamalar: Deprem şehirleri ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay ile başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı Gaziantep oldu. Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı.


İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gaziantep'te düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken bir teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Gaziantep Şehir Hastane'mizin hayırlı olmasını diliyorum. Biz söz verdik mi yaparız. Gaziantep'e böyle eserler yakışır. Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 1875 yatak kapasitesi yanında 4 bin 500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecek. Bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak.

'İLK KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ'
Islahiye'de yapımı tamamlanan konutlarımızın teslim törenini gerçekleştireceğiz. 11 şehrimizi vuran depremde yaraları sarma sözümüzü hızla gerçekleştiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz.

Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor.

6 ŞUBAT'TA KAHRAMANMARAŞ
Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş'a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı ziyaret edecek.

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