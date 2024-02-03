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MİT'ten DEAŞ operasyonu: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekleme: 3.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 3.02.2024 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten DEAŞ operasyonu: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı
Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

25 şüpheli tutuklandı: Operasyon genişletildi

1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Saldırının ardından olaya ilişkin soruşturmayı genişleten ekipler operasyonu derinleştirdi.

MİT'ten DEAŞ operasyonu: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı

Eylemle bağlantılı oldukları tespit edildi: Yeni operasyonun düğmesine basıldı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.

Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİT paketledi: Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.
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