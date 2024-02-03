Kocaeli'de büyük fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken fabrikada çıkan yangın nedeniyle patlamalar olduğu öğrenildi.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.