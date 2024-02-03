Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Şehidin var Türkiye...Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından Mehmetçiklerimize yönelik taciz ateşi açıldı.Teröristler tarafından açılan ateş sonucunda Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit düştü.Şehidimizin yanı sıra iki askerimizin de yaralandığı bildirildi.Acı haberin duyurusu Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.MSB'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Irak'ın Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."