Deprem uzmanları o bölgeyi işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Deprem uzmanları aynı nokta hakkında kritik uyarılarda bulundu. En son yaşanan Hakkari depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Mehmet Ercan'dan korkutan uyarılar peşi sıra geldi.7 büyüklüğünde deprem olacağını dikkat çeken uzmanlar o bölgeyi işaret etti. AFAD, sabah 06.09'da gerçekleştirdiği merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 4,3 depremini duyurmuştu.Gerçekleşen depremin ardından gözler uzmanlara kitlendi. Uzman isimler bölgedeki riske dikkat çekerek bu sarsıntıların göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda korkutan açıklamalar yaptı.Hakkari- Çukurca tehlike altında...Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarıda, 'Hakkari-Çukurca, Kayalık'ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir.' İfadelerini kullandı.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı uyarısında, '06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da olan M4,1'lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte 7 büyüklüğü dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum' ifadelerine değindi.