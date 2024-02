Bakan Özhaseki'den dikkat çeken zemin açıklaması!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Amacımız evi yıkılan, dışarıda kalan, konteynerde kalan her kim varsa vatandaşlarımız evlerine girinceye kadar, onlar 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar çalışmak, gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Atatürk Caddesi Emlak Konut şantiyesinde yaptığı basın açıklamasında, 1 yıl kadar önce herkesin derinden üzüldüğü 2 depremin üst üste yaşandığını hatırlattı.O günden bugüne süren çalışmalar neticesinde, yapılan konutları da teslim edeceklerini aktaran Özhaseki, "Allah bir daha göstermesin. Cenabıhak böyle afet vermesin ama doğanın da kendine has kuralları var, onlar işliyor. Bunu bilerek hareket ettiğimizde herhalde en az hasarla bu işleri atlatmış oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay için hazırlanan 7 binden fazla konutun kuralarının çekileceğini belirten Özhaseki, "Neredeyse bütün ilçelerimizde hazır ettiğimiz konutlar için geçerli bu rakam" dedi.Özhaseki, kendilerinin önemsediği bölümün şu an içinde bulundukları mekan olduğunu ifade ederek, Atatürk Caddesi'ni "Hatay'ın kalbi" şeklinde tanımladı.Bakan Özhaseki, buradaki çalışmalara önem verdiklerinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Zemine, üst tarafta yapacağımız inşaatlardan daha fazla önem vererek yapıyoruz. Biraz önce geldiğimiz yerlerde de arkadaşlarımız hep söylediler. Neredeyse 20 metreye yakın zeminde kazık çakarak, zemini sağlamlaştırarak, sertleştirerek, elverişli hale getirerek üzerindeki binaları yapmaya çalışıyoruz. Zemin bizi belki de en çok yoran bölüm oluyor çünkü burası bir vadi, bir ova. Yüzyıllar boyunca taşınmış olan alüvyonlar üzerine oturuyor. Keşke mümkün olsa da böyle bir zemin üzerinde yerleşim olmasa ama binlerce yıldır yaşayan bir kentte de bunu değiştirebilme imkanımız ne yazık ki çok gözükmüyor. O zaman yapmamız icap eden tek şey zeminin durumunu bilerek ona uygun bilimsel ne tür elimizde veri varsa bilim bize ne söylüyorsa o doğrultuda hareket etmek. Bunun içindir ki burada aylardır süren faaliyetlerde artık binaların yavaş yavaş yükselmeye başladığını hep birlikte görüyoruz."Hatay genelinde 135 bin civarında konutun yıkıldığını, vatandaşın da hak sahibi olduğunu belirten Özhaseki, "Biz 100 bin civarında konutun ya ihalesini yaptık ya da ihale süreçleri devam ediyor. Bundan sonra da bir taraftan yerinde dönüşümle vatandaşlarımız yapmak istediklerinde onların önünü açacağız, bir taraftan da yer bulmakta zorlandığımız bölgelerde daha hızlı davranarak yine inşaatlara bir an önce devam edeceğiz. Her başladığımız inşaata bir yıl gibi süre veriyoruz" ifadelerini kullandı.Özhaseki, sözlerini bir an önce yerine getirebilmek adına bütün inşaatlarda çok hızlı bir vaziyette işlerin devam ettiğini vurguladı.Deprem bölgesinde, mühendisinden işçisine kadar toplam 110 bin kişinin gece gündüz demeden çalıştığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:"Amacımız evi yıkılan, dışarıda kalan, konteynerde kalan her kim varsa vatandaşlarımız evlerine girinceye kadar, onlar 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar çalışmak, gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek. Bu amaçla da bugün burada ilk kuraları çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da burada olacaklar. Bir taraftan hastanelerin açılışını yapacaklar, bir taraftan kura çekimi törenine katılacaklar, bir taraftan da tabii ki yaklaşan seçimler var. O seçimlerde de adayımızı orada ilan edecekler."Seçimlerin de gerek Hatay için gerekse tüm ülke için hayırlı olmasını dileyen Özhaseki, inşaatların da kazasız belasız bir an önce bitmesini temenni etti.Özhaseki, ilerleyen günlerde daha müjdeli haberlerle Hatay halkıyla birlikte olmayı temenni etti.Basın açıklamasına milletvekilleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve diğer ilgililer de katıldı.