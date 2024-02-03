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Ali Koç, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayındaki başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Ali Koç, YükseK Divan Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 3.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 3.02.2024 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Ali Koç, başkanlığa aday olmayacağını açıkladıFenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen açıkladı.

'Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak'

Divan kurulunda yaptığı açıklamada, Koç şu ifadeleri kullandı:

Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak. Başkan adayları hemen adaylıklarını açıklayıp temasa geçsinler. Yardımcı olmaya hazırım.

'Tek adayımız şu an Saadettin Saran'

Ali Koç, başkanlığa aday olmaya hazırlanan Saran ile ilgili, şu açıklamayı yaptı:

Saadettin Saran'a haksızlık yapılıyor. Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim. O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor. Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır. Biz 'İmzayı topla ve seninle bilgileri paylaşım' dedik. Başkan adayı olmak isteyenler imza toplamalı ve harekete geçmeli. Verebileceğimiz hukuki olarak her türlü bilgiyi vereceğiz. Tek adayımız şu an Saadettin Saran.

'Kimseyi desteklemiyoruz'

Ali Koç, kimseyi desteklemediğini söyledi.

Kimseyi desteklemiyoruz. Adaylar çıksın, bu durum şampiyonluk yarışını etkilemez. Hem şampiyonluğa koşabiliriz, hem de demokrasi şölenimizi yaşatabiliriz. İmza toplandıysa, bizim bilgimiz çerçevesinde ve uygun gördüğümüz süreçte yapılmıştır. Saadettin Saran'a haksızlık etmeyin, bilgimiz vardı.
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