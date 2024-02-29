İYİ Partili Yıldırım: Mansur Yavaş döneminde belediyeden 5 milyar 750 milyon lira buharlaştı

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı televizyon programında Sayıştay raporlarını kaynak göstererek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde belediyenin kasasından kayıplara karıştığını iddia ettiği paranın tutarını açıkladı.'5 belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buharlaştırıldı'Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 tane iştirakinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL'nin buharlaştığını söyledi.Oldukça net ifadeler kullanan Cengiz Topel Yıldırım, buharlaşan miktarın Sayıştay raporlarından alındığını vurguladı.TGRT Haber'de konuşan Yıldırım, konuyla ilgili Yavaş cephesinin ve CHP'nin ölü taklidi yaptığını da sözlerine ekledi.İyi Parti'nin ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:Sayıştay raporlarından aldığımız rakamlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki 5 tane belediye şirketinde yaklaşık 5 milyar 750 milyon TL buhar olmuş diyoruz. Şimdi ben bunu o rakamlardan alarak söylüyorum. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi, ölü taklidi yapıyorlar. Ben belediye başkanı olsaydım, biri seçim kampanyasında çıkıp deseydi ki senin belediye şirketlerinin 5 tanesinde 5 milyar 750 milyon lira buhar olmuş deseydi, ben o cevabı verene kadar uyku uyumazdım.