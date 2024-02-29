İstanbul’da Kandil ittifakı! Üsküdar ve Kartal’da anlaştılar: 5 ilçede 19 Meclis üyesiyle…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Yeni genel başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı.DEM Parti'nin oy tehditleri ile paniğe kapılan ve 'Görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürüteceğiz' diyen Özgür Özel, Kandil'den gelen talimat ile ittifak görüşmelerini hızlandırdı. CHP ve DEM arasında İstanbul, Adana ve Mersin'de başta olmak üzere pek çok ilçede anlaşma sağlandı.İstanbul Esenyurt'ta belediye başkan adayı geri çeken CHP, DEM Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Son olarak CHP'nin, PKK terör örgütünün siyasi kanadı olduğu ifade edilen DEM Parti ile Üsküdar ve Kartal'da ittifak yaptığı ortaya çıktı. DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Üsküdar'da 2, Kartal'da 2 DEM Partilinin CHP listelerinden seçimlere gireceği anlaşıldı.DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüp, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde 19 Meclis üyesiyle CHP listelerinden seçimlere gireceği bildirildi.DEM Parti Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı Bülent Kaygun, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sıradan listeye girdi. Bülent Kaygun, 'Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz' şeklinde paylaşımda bulunduğu öğrenildi. DEM Partili Hüseyin Kazan ise, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sırada yer alıyor.DEM Partili Sinan Kılıç, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sırada yer aldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın listede yer alan CHP Meclis üyesi Orhan Budak'ı istifa ettirdiği yerine ise DEM Partili Sinan Kılıç'ın getirildiği iddia edildi. DEM Partili Cemalettin Yüksel de, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sıradan girdi.ESENYURT 10 MECLİS ÜYESİ: DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar CHP'ye destek için adaylıktan çekilmişti. Avşar, 20 Şubat'ta Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını 22 Şubat'ta geri çekti. Avşar CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.CHP listesinden meclis üyeliği listesine giren DEM Partililer: Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kondu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz ve Kenan ÖzyolcuCHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada yer aldı. DEM Parti'li Hüseyin Cebe de, 9. sıradan aday gösterildi.2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sırada yer aldı. DEM Parti'li Musa Avyüzen 15'inci, DEM Parti'li Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.