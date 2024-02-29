İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin 'Diyanet'i verelim' dediği sarıklı figüran? İmamoğlu'nun foyası ortaya çıktı

2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınan, hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği benimseyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.Durum öyle bir vaziyet aldı ki; 'İsrafı bitirdik' demek için 230 milyon lira israf eden İmamoğlu şimdi de paralı trollerden medet umar hale geldi.Propagandanın hızlı ve etkili yayılması için ise sokak röportajlarına ağırlık verildi.Röportajlarda sahnelenen tiyatroda, Saraçhane'nin sokak trolü olduğu öğrenilen bir figüran ise tüm dikkatleri üzerine topladı.Sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren figüran kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise Ekrem İmamoğlu'na methiyeler diziyor.Saraçhane'nin kadrolu sokak trollerinin yürüttüğü sistematik algı operasyonunu daha net ve somut bir şekilde anlamak için İmamoğlu'nun sarıklı figüranını mercek altına aldık.: Saraçhane'nin 'dindar kesim bizim yanımızda' algısını yaymak için tuttuğu sarıklı ve cüppeli figüran fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyı yanağından öpüyor, ardından o yaşlıyla sarığını değiştirip anlamsız hareketler sergiliyor. Sonrasında da Ekrem İmamoğlu'na methiye seansı başlıyor.: Bahse konu alan Saraçhane fonlu cübbeli trol, aldığı talimat üzere Başkan Erdoğan'ı kötülüyor. Ekremci figüran sahnelediği tiyatroya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alet edecek kadar ileriye gidiyor.: Aynı trol, farklı bir tarihte yine karşımıza çıkıyor. İstanbul'da yaşamadığını ancak Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söylüyor. Fon musluğunu tutan İmamoğlu'nu yıkama yağlama seansları bu röportajda da devam ediyor. Sarıklı trolümüz 'Adalet için İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorum, İmamoğlu sıkıntılarla geldi. Koşturdu, ter attı, zahmet çekti. Biz bunu gördük' beyanatları veriyor.İBB'nin sarıklı figüranı Ekremci medyanın da vazgeçilmesi oldu. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, sahnelenen basit tiyatroyu haberleştirip sosyal medya üzerinden yaydı.İlgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı;İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan vatandaşın söyledikleri gündem oldu. 'Biz İmamoğlu'nun nasıl bir mücadele verdiğini gördük. İmamoğlu'nu çekemediler.' diyen vatandaş 'Her yerde gönül belediyeciliği görmek istemiyoruz adaletli belediyecilik istiyoruz' dedi.Ekremci Odatv'nin paylaşımına gelen yorumlar ise dikkat çekici.Sahnelenen tiyatronun farkında olan bir vatandaş, 'Ajansa söyleyin aynı adamları sürekli farklı röportajlarla göstermesin. Foyaları ortaya çıkıyor, çok amatör işler' yorumunu yaptı.Ekrem İmamoğlu yandaşı bir sosyal medya kullanıcısı ise, Saraçhane'nin sarıklı trolünü Diyanet İşleri Başkanı ilan etmeye kalktı. Ucuz bir tiyatronun hangi noktalara evrilebileceği böylelikle gözler önüne serildi.Ucuz numara, kalitesiz kurgularla oy devşirmeye yeltenen Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'a harcaması gereken parayı Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına yedirmesi büyük tepki çekti.İBB'nin sarıklı ve cüppeli trolünün 3 farklı röportajda kullanılması 'Ajansta para suyunu çekti galiba. Aynı figüranlar ile kurgu sokak röportajları yapmaya başladılar. Necati Özkan işini düzgün yap' yorumları da yapıldı.Bilindiği üzere Necati Özkan, İmamoğlu'nun hem kampanya direktörlüğünü yürüttü hem de danışmanlığını yaptı.