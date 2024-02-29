İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin 'Diyanet'i verelim' dediği sarıklı figüran? İmamoğlu'nun foyası ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a harcaması gereken parayı Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına yediriyor. İBB'nin fon musluğundan nemalanan bu figüranlardan en dikkat çekeni ise sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren bir şahıs. İmamoğlu'nun "dindar kesim bizim yanımızda" algısını yaymak için tuttuğu bu sarıklı trol, kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise İmamoğlu'na methiyeler diziyor. Ekremci medyanın da vazgeçilmez ekran yüzü olan sarıklı figüran Saraçhane bülbülleri tarafından "Diyanet İşleri Başkanı" bile ilan edildi. TAKVİM, ucuz numara, kalitesiz kurgularla sahnelenen kirli oyunu deşifre etti.
2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınan, hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği benimseyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.
'İSRAFI BİTİRDİK' DEMEK İÇİN 230 MİLYON TL İSRAF ETTİ
Durum öyle bir vaziyet aldı ki; 'İsrafı bitirdik' demek için 230 milyon lira israf eden İmamoğlu şimdi de paralı trollerden medet umar hale geldi.Propagandanın hızlı ve etkili yayılması için ise sokak röportajlarına ağırlık verildi.
Röportajlarda sahnelenen tiyatroda, Saraçhane'nin sokak trolü olduğu öğrenilen bir figüran ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
KİM BU SARIKLI FİGÜRAN? UCUZ NUMARA KALİTESİZ KURGULAR
Sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren figüran kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise Ekrem İmamoğlu'na methiyeler diziyor.
MERCEK ALTINA ALDIK
Saraçhane'nin kadrolu sokak trollerinin yürüttüğü sistematik algı operasyonunu daha net ve somut bir şekilde anlamak için İmamoğlu'nun sarıklı figüranını mercek altına aldık.
VARAN 1: Saraçhane'nin 'dindar kesim bizim yanımızda' algısını yaymak için tuttuğu sarıklı ve cüppeli figüran fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyı yanağından öpüyor, ardından o yaşlıyla sarığını değiştirip anlamsız hareketler sergiliyor. Sonrasında da Ekrem İmamoğlu'na methiye seansı başlıyor.
VARAN 2: Bahse konu alan Saraçhane fonlu cübbeli trol, aldığı talimat üzere Başkan Erdoğan'ı kötülüyor. Ekremci figüran sahnelediği tiyatroya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alet edecek kadar ileriye gidiyor.
VARAN 3: Aynı trol, farklı bir tarihte yine karşımıza çıkıyor. İstanbul'da yaşamadığını ancak Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söylüyor. Fon musluğunu tutan İmamoğlu'nu yıkama yağlama seansları bu röportajda da devam ediyor. Sarıklı trolümüz 'Adalet için İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorum, İmamoğlu sıkıntılarla geldi. Koşturdu, ter attı, zahmet çekti. Biz bunu gördük' beyanatları veriyor.
SARIKLI FİGÜRAN EKREMCİ MEDYANIN VAZGEÇİLMEZİ
İBB'nin sarıklı figüranı Ekremci medyanın da vazgeçilmesi oldu. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, sahnelenen basit tiyatroyu haberleştirip sosyal medya üzerinden yaydı.
İlgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan vatandaşın söyledikleri gündem oldu. 'Biz İmamoğlu'nun nasıl bir mücadele verdiğini gördük. İmamoğlu'nu çekemediler.' diyen vatandaş 'Her yerde gönül belediyeciliği görmek istemiyoruz adaletli belediyecilik istiyoruz' dedi.
Ekremci Odatv'nin paylaşımına gelen yorumlar ise dikkat çekici.
'FOYALARI ORTAYA ÇIKIYOR, AMATÖR İŞLER'
Sahnelenen tiyatronun farkında olan bir vatandaş, 'Ajansa söyleyin aynı adamları sürekli farklı röportajlarla göstermesin. Foyaları ortaya çıkıyor, çok amatör işler' yorumunu yaptı.
EKREMCİLER SARIKLI TROLÜ 'DİYANET İŞLERİ BAŞKANI' İLAN ETTİ
Ekrem İmamoğlu yandaşı bir sosyal medya kullanıcısı ise, Saraçhane'nin sarıklı trolünü Diyanet İşleri Başkanı ilan etmeye kalktı. Ucuz bir tiyatronun hangi noktalara evrilebileceği böylelikle gözler önüne serildi.
İSTANBULLUNUN PARASI SARAÇHANE'NİN KADROLU FİGÜRANLARINA GİTTİ
Ucuz numara, kalitesiz kurgularla oy devşirmeye yeltenen Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'a harcaması gereken parayı Saraçhane'nin kadrolu figüranlarına yedirmesi büyük tepki çekti.
SARIK DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİRİP RÖPORTAJ VERDİ: 'NECATİ ÖZKAN İŞİNİ DOĞRU YAP'
İBB'nin sarıklı ve cüppeli trolünün 3 farklı röportajda kullanılması 'Ajansta para suyunu çekti galiba. Aynı figüranlar ile kurgu sokak röportajları yapmaya başladılar. Necati Özkan işini düzgün yap' yorumları da yapıldı.
Bilindiği üzere Necati Özkan, İmamoğlu'nun hem kampanya direktörlüğünü yürüttü hem de danışmanlığını yaptı.