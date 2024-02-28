Fondaş medyanın 'KAAN' hazımsızlığı! TUSAŞ’tan 'kalorifer petekli' gönderme: F-35'ten üstün özellikleri var

TUSAŞ, sosyal medya hesabından KAAN'ın ilk parçası için 'kalorifer peteği gibi' benzetmesi yapan gazeteye gönderme yaptı.TUSAŞ tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu yaptı. KAAN yaptığı ilk uçuş ile tarihe geçti. Uçuşun ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi alay konusu oldu.İki yıl önce Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildiğinde 'kalorifer peteği' benzetmesinde bulunan gazeteye TUSAŞ da videolu gönderme yaptı. Videoda KAAN'ın üretim süreci gösterildi.Zamanında ilk parçası ile dalga geçilen stratejik ve caydırıcı bir savunma sanayi ürünü olan KAAN ile Türkiye, 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Peki KAAN nasıl bir savaş uçağı? Özellikleri neler?Mürettebat: 1Uzunluk: 21 metre (69 ft)Yükseklik: 6 metre (20 ft)Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofanArtyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)G limiti: +9g / -3,5gASELSAN'ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörüEOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)Kaska Monteli Nişangah SistemiKaan, erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, 'yönetici' ya da 'Kralların Kralı' (Khagan) anlamına gelmektedir.Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, yaptığı açıklamada, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN'ın, F-35'ten üstün özelliklerinin olduğunu söyledi.Pekin, 'İkisi de görünmez teknolojiye sahip. Ancak Kaan F-35'den daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Yerli ve milli Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri takılabiliyor. Ayrıca Kaan çift motorlu. Manevra kabiliyeti daha yüksek ve menzili daha uzun. Üstelik muazzam bir elektronik harp yeteneğine sahip' ifadelerini kullandı.KAAN ilk uçuşunu tamamlandıktan sonra alana iner inmez Türk savunma sanayii tarihinde bir ilki başaran mühendislerimiz başarının sevincinden güvenlik önlemlerini unutarak uçağın yanına koştu. Görevlilerin durdurmakta güçlük çektiği o anlar havadan görüntülenmişti.