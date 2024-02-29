14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 47 kişi yakalandı

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.Bu kapsamda FETÖ terör örgütü mensuplarına da geçit verilniyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:"Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin:6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu:Çok miktarda Türk Lirası,Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."