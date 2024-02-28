Yargıtay, FETÖ’cü kozmik imamın cezasını onadı! Kod adını teröristbaşı Gülen verdi

Kod adı FETÖ elebaşı Gülen tarafından verilen Yasin Ugan'ın, MİT mahrem yapılanmasında öğretmen, temsilci, arama ve tarama görevlerini yürüttüğü, kozmik ofisten devletin istihbarat sistemleri ile vatandaşların tüm bilgilerine uzaktan eriştiği ve oluşturdukları paralel istihbarat ünitesinin sorumlusu olduğu belirtildi. Teşkilat bünyesine örgüt tarafından sızdırılan MİT çalışanlarının takibini yapan, örgüt üyesi kişilerle düzenli ve periyodik olarak görüşen zanlının, MİT Başkanlığı'ndaki tüm personelin bilgilerini FİLAMAKER adlı yazılımla tuttuğu, bu bilgileri de MİT mahrem imamına verdiği kaydedildi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mahrem yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapan Yasin Ugan'ın Ankara Çukurambar'da Vişnelik Rezidans'ta devletin tüm istihbarat sistemlerine ve tüm vatandaşların bilgilerine uzaktan sistemle erişilen teknik paralel istihbarat ünitesinin sorumluluğunu yaptığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin ettiği belirlendi.Ugan'ın, örgütün amaçları doğrultusunda MİT mahrem yapılanmasında 10 kadar teşkilat mensubu ile rutin ve periyodik görüşmeler yaptığı, onların örgütsel takibini yerine getirdiği, bu kapsamda takip ettiği öğrencilerden Adana Bölgedeki MİT faaliyetleri, diğer MİT mensuplarının biyografik bilgilerini toplandığı tespit edildi. Ugan'ın, 2013 yılında yakalandığı tarihe kadar örgüt adına MİT mahrem yapılanmasında arama-tarama mesulü (ATM) olarak faaliyette bulunduğu, 2013-2014 yılları arasında sosyal medya sorumluluğu yaptığı, aylık toplantılarla Türkiye'nin gündemini yöneticisi olduğu örgütün menfaati doğrultusunda etkileyecek kararlar aldığı ve uyguladığı belirtildi.FETÖ tarafından Ugan sorumluluğunda 2013 yılında kurulan kozmik ofiste yüksek teknolojilerle uzaktan sistem bilgisayarlar marifetiyle devletin tüm kurumlarının verilerine, istihbari bilgilerine ulaşıldığı, kurumlardaki bilgisayar sistemlerine bağlandığı, yine örgüt adına Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari bilgilerine bu uzaktan sistemler üzerinden ulaştığı kaydedildi. Hatta bu merkezden telefon dinlemesi de yapıldığı merkezin sorumlusu Ugan'ın ise belirli bir kota dahilinde telefon dinleme imtiyazına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ugan silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ugan'ın ceza almasının ardından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan istinaf başvuruları reddedilirken, dosya avukatları tarafından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3.Ceza Dairesi, FETÖ'nün kozmik imamı Ugan hakkında verilen hapis cezalarının onanmasına karar verdi.SABAH'ın ulaştığı Yargıtay kararının gerekçesinde; Ugan'ın örgütsel anlamda çok kritik ve önemli mevkilerde faaliyetlerde bulunduğunu, MİT mahrem yapılanmasında bulunduğu dönemde kod adının örgüt elebaşı Fethullah Gülen tarafından verildiği kaydedildi. 2011 - 2015 arasında düzenli şekilde 5 kez Amerika'ya giderek Gülen'i ziyaret eden Ugan'ın sanık hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.Ugan'ın, Milli Güvenlik İstihbaratı'nın en üst düzeyde yürütüldüğü ve konusunda çok önemli konumda bulunan MİT'te 'temsilci' konumunda faaliyette bulunduğu belirtildi. MİT'e sızan örgüt üyelerinin takibini yaptığı ve örgüt üyeleriyle düzenli görüştüğü aktarılan Ugan'ın, MİT'in adeta künyesini tutmak için oluşturduğu FİLAMAKER adlı yazılımla ele geçirdiği bilgileri işlediği, bu şekilde bağlı olduğu MİT mahrem imamına verdiğine dikkat çekildi. Ugan hakkında devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünde de hukuka aykırılık bulunmadığına karar verildi.