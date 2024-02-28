Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal hakkında dikkat çeken rapor: Meğer akıl sağlığı...

Türkiye'yi kahreden olay İzmir Gaziemir'de 31 Ocak gecesi yaşandı. Saat 03.30 sıralarında Oğuz Erge, yüzünde maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı soğukta üşümesin diye aracına aldı.Bir süre şoförü farklı adreslere yönlendiren Delil Aysal taksiden ineceğini söyledikten sonra cebinden para çıkartıyormuş gibi yaptı. Yanındaki tabancayı çıkartan Delil Aysal, kendisine iyilik yapan Oğuz Erge'ye 3 el kurşun sıktı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buca'da saklandığı evde yakalanan katil Delil Aysal ise tutuklandı. 16 Şubat'ta hakim karşısına çıkan cani Aysal, 'Psikolojik sıkıntılarım vardı. Ailem de baskı yapıyordu intihar etmek istiyordum' savunması yaptı.'Nitelikli adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından tutuklu yargılanan Delil Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda, şu ifadeler kullanıldı: Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür.