Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.'KRİZLER DÖNEMİNDE DİPLOMASİYİ ÖNER ÇIKARMAK'Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın inisiyatifiyle 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek. 'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla düzenlenecek olan ADF 2024, şu anda dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemden barışçıl bir çıkış arayışında ortak düşünme zemini sunmayı hedefliyor.