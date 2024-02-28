Milli Muharip Uçağı KAAN'ın yapım aşamasından kesitler paylaşıldı

Türkiye, savunma sanayiinde bir hayali daha gerçeğe dönüştürdü.Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. İlk uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 21 Şubat'ta sabah saat 08.50 sıralarında havalanan KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaşarak, yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi ise büyük sevinçle karşılandı. Göğsümüzü kabartan KAAN ile bir hayal daha gerçekleşirken TUSAŞ'tan yapım aşamasına yönelik bir video paylaşıldı. Milli Muharip Uçağı KAAN'ın yapımında büyük bir emek ve özveri sarf edilirken, Ar-Ge çalışmalarında yaklaşık 2 bin personel çalıştı.Büyük bir çalışma ortaya koyan ekibin yanı sıra, SSB ve TUSAŞ ortaklığında tüm çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar da yatırım yapıldı. Emeklerin ve yatırımların karşılığı ise Milli Muharip Uçağı KAAN'ın havada süzülmesiyle alınmış oldu.Öte yandan KAAN'ın özelliklerine de bir göz atalım.KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.Teknik özelliklerPerformans