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Beyaz Gazete
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İzmir’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 28.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü. FETÖ/PDY'ye yönelik haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katıldıkları tespit edilen 3 şüpheli, bu sabah polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.