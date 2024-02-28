İzmir’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü. FETÖ/PDY'ye yönelik haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katıldıkları tespit edilen 3 şüpheli, bu sabah polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.