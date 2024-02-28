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Beyaz Gazete
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İstanbul'da feci kaza! Tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 28.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da feci kaza! Tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.