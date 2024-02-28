Firari FETÖ hükümlüsü ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu, bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.
İkiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.