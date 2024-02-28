Ekrem İmamoğlu öğrencilere ulaşım indirimini 2 yıldır uygulamıyor! Belgelerle paylaşıldı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yine bilindik algı operasyonları ve manipülasyon girişimleri sergileniyor. Bunun son örneği ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un öğrencilere verdiği ulaşım indirimi müjdesinin ardından yaşandı.Kurum'un bu sözleri çarpıtılarak CHP yandaşı medya tarafından servis edildi. İBB'nin halihazırda indirimli tarife uyguladığı savunuldu. Oysa işin aslı manipülasyon girişimlerinden çok başkaydı.AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konuyla ilgili belgeler paylaştı ve çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. CHP'li İBB'nin AK Parti ve MHP'nin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiği ve 2 yıldır uygulamadığı ortaya çıktı.İşte Murat Türkyılmaz'ın açıklamaları: İstanbul kamuoyunun dikkatine; İBB Başkan adayımız sayın Murat Kurum'un 1 Nisan itibarıyla ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sözü bilinçli olarak malum çevrelerce çarpıtılmaktadır. Süreci kronolojik olarak belgeleriyle dikkatlerinize arz ediyoruz:14.04.2022 tarihinde İBB Meclisinde Cumhur İttifakı olarak öğrencilere ulaşımda yüzde 40 indirim kararı aldık.Kararımız İBB Başkanı tarafından 19.04.2022'de veto edilerek meclise yeniden gönderildi.23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ısrar oyuyla indirimi onayladık.İBB Başkanı söz konusu kararı 2 yıldır hukuksuz bir şekilde uygulamamakta ve öğrencilerimize ulaşımda zamlı tarife uygulamaktadır.Kararın uygulanması için bir imza gerekiyor.O imza da inşallah 1 Nisan'da Murat Kurum başkanımız tarafından atılacak. Şimdiden hayırlı olsun.