Ekrem İmamoğlu öğrencilere ulaşım indirimini 2 yıldır uygulamıyor! Belgelerle paylaşıldı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilere ulaşımda 1 Nisan itibarıyla yüzde 40 indirim sözü verdi. Murat Kurum'un bu sözü CHP yandaşı medya tarafından bilinçli şekilde çarpıtıldı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz algı operasyonlarına cevap verdi. CHP'li İBB yönetiminin öğrencilere yüzde 40 indirim kararını hukuksuz şekilde 2 yıldır uygulamadığı belgelerle ortaya kondu. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilere ulaşımda 1 Nisan itibarıyla yüzde 40 indirim sözü verdi. Murat Kurum'un bu sözü CHP yandaşı medya tarafından bilinçli şekilde çarpıtıldı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz algı operasyonlarına cevap verdi. CHP'li İBB yönetiminin öğrencilere yüzde 40 indirim kararını hukuksuz şekilde 2 yıldır uygulamadığı belgelerle ortaya kondu.
ÖĞRENCİYE İNDİRİM MÜJDESİ RAHATSIZ ETTİ!
Kurum'un bu sözleri çarpıtılarak CHP yandaşı medya tarafından servis edildi. İBB'nin halihazırda indirimli tarife uyguladığı savunuldu. Oysa işin aslı manipülasyon girişimlerinden çok başkaydı.
ALGI OPERASYONLARINA BELGEYLE YANIT!
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konuyla ilgili belgeler paylaştı ve çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. CHP'li İBB'nin AK Parti ve MHP'nin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiği ve 2 yıldır uygulamadığı ortaya çıktı.
İNDİRİM SÜRECİNİN KRONOLOJİSİ PAYLAŞILDI
İşte Murat Türkyılmaz'ın açıklamaları: İstanbul kamuoyunun dikkatine; İBB Başkan adayımız sayın Murat Kurum'un 1 Nisan itibarıyla ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sözü bilinçli olarak malum çevrelerce çarpıtılmaktadır. Süreci kronolojik olarak belgeleriyle dikkatlerinize arz ediyoruz:
14.04.2022 tarihinde İBB Meclisinde Cumhur İttifakı olarak öğrencilere ulaşımda yüzde 40 indirim kararı aldık.
Kararımız İBB Başkanı tarafından 19.04.2022'de veto edilerek meclise yeniden gönderildi.
23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ısrar oyuyla indirimi onayladık.
İMAMOĞLU 2 YILDIR KARARI UYGULAMIYOR
İBB Başkanı söz konusu kararı 2 yıldır hukuksuz bir şekilde uygulamamakta ve öğrencilerimize ulaşımda zamlı tarife uygulamaktadır.
Kararın uygulanması için bir imza gerekiyor.
O imza da inşallah 1 Nisan'da Murat Kurum başkanımız tarafından atılacak. Şimdiden hayırlı olsun.