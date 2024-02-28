Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında yükselişle 9184 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.06 oranında yükselişle 9184 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 10138 puan, sanayi endeksi yüzde 0.17 oranında yükselişle 14324 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 10138 puan, sanayi endeksi yüzde 0.17 oranında yükselişle 14324 puan seviyesinde hareket ediyor.