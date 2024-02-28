Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Dolar/TL kuruna paralel eden gram altın rekor kırmaya devam ediyor. Şubat ayına 1,982 TL'den giriş yapan gram altın bugüne 2,042 TL2den başladı. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD kişisel harcamalar verisini bekliyor.
Dolar/TL kuruna paralel eden gram altın rekor kırmaya devam ediyor. Şubat ayına 1,982 TL'den giriş yapan gram altın bugüne 2,042 TL2den başladı. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD kişisel harcamalar verisini bekliyor.
Fed, kişisel harcamalar verisini enflasyon yaratacak denli artıp artmayacağı yönünden izliyor. Dolayısıyla beklenti üstü gelebilecek kişisel harcamalar verisi doları güçlendirebilir, altın fiyatlarını ise zayıflatabilir. Veri yarın 16:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,042 TL
Çeyrek altın 3,441 TL
Yarım altın 6,913 TL
Cumhuriyet altını 14,051 TL
ONS altın 2,039 dolar
Fed, kişisel harcamalar verisini enflasyon yaratacak denli artıp artmayacağı yönünden izliyor. Dolayısıyla beklenti üstü gelebilecek kişisel harcamalar verisi doları güçlendirebilir, altın fiyatlarını ise zayıflatabilir. Veri yarın 16:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,042 TL
Çeyrek altın 3,441 TL
Yarım altın 6,913 TL
Cumhuriyet altını 14,051 TL
ONS altın 2,039 dolar