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Beyaz Gazete
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AFAD duyurdu: Çanakkale'de bir deprem daha meydana geldi

AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Gündüz saatlerinde de ilçede 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.

Ekleme: 28.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
AFAD duyurdu: Çanakkale'de bir deprem daha meydana geldiÇanakkale gündüz meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde bir kez daha sallandı.

AFAD'ın verilerine göre, Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BİR GÜNDE İKİNCİ DEPREM
Depremin merkez üssü Biga ilçesi olarak belirlenirken, deprem yerin 7.19 km altında gerçekleşti.

Bugün saat 16.09'da, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğündeki bir deprem daha meydana gelmiş ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.

AFAD duyurdu: Çanakkale'de bir deprem daha meydana geldi