AFAD duyurdu: Çanakkale'de bir deprem daha meydana geldi

AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Gündüz saatlerinde de ilçede 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.

Çanakkale gündüz meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde bir kez daha sallandı.AFAD'ın verilerine göre, Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü Biga ilçesi olarak belirlenirken, deprem yerin 7.19 km altında gerçekleşti.Bugün saat 16.09'da, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğündeki bir deprem daha meydana gelmiş ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.