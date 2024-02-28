Adnan Oktar hakkında çarpıcı gelişme! Van Cezaevi’ne sevk edildi...

Adnan Oktar suç örgütü ele başı Adnan Oktar yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Cezaevi'nden alınarak Van Cezaevi'ne sevk edildi. Dün gece gerçekleşen sevk sonrası bu Oktar'ın değiştirilen 4. Cezaevi oldu. Adnan Oktar'ın kaldığı cezaevlerinde 200'ü aşkın yeni mezun kadın avukatla 600'e yakın görüşme yaptığı gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı Müfettişleri söz konusu iddia ile ilgili Erzurum Dumlu Cezaevi'nde inceleme yapmışlardı.