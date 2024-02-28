2 minibüs kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, bulunabilenin ismi öğrenilemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın sıvılaşmasının kapalı kasa olması, önce park halindeki otomobilin ardından da bir lokantanın duvarına saldırdı.Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kazası yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.