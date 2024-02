Uluçay, “Yeni evlenecek belediye personeline 100 bin TL nakdi destek”

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Park Bahçeler ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personelle bir araya geldi. Ziyarette Uluçay'a il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik ettiler. Ziyarette konuşan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, "Afyonkarahisar'ımızın her köşesinde sizlerin emekleri var. Sıcak soğuk, gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bizlerde 1 Nisan'dan itibaren sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizler sizlerle birlikte Afyonkarahisar'ımızdaki her bir vatandaşımızın hizmetine koşmak durumundayız. Tabi bu noktada sizlerin mutluluğu, huzur ve dayanışma içerisinde çalışıyor olması da büyük bir önem arz ediyor" dedi."Sizlerin huzuru mutluluğu olmaz ise verimli olamayacağınızda bilincindeyim" diyen Uluçay, "Ben yıllardır ticaretle uğraşan ve kendi işinde birçok personel çalıştıran bir kardeşinizim. Sizi en iyi anlayacak sizlerin taleplerine en doğru ve hızlı şekilde cevap verecek kişiyim Allah'ın izniyle. Tabi tüm bunların yanında sizlerin emeklerinin karşılıklarını maddi açıdan hakkaniyetle teslim etmekte önemli bir husus. Ben diğer siyasetçiler gibi yüksekten vaatler vererek sadece seçim arifesinde sizlere tutulamayacak sözler vererek sizlere asla mahçup olacak bir kişi değilim. Belediyenin gelirine göre verilecek en yüksek ücret gelirin yüzde kırkıdır.Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize geldiğinde kendisine de arz ettim. Biz bir maaş sözü sizlere vereceğiz. Verdiğimiz bu sözü de size mahçup olmamak adına yerine getirecek şekilde vermeminiz gerekiyor" diye konuştu.Hiçbir personeli işinden etmeyeceklerini belirten Başkan Adayı Uluçay, "Biz AK Parti iktidarı olarak işçilerimize emekçilerimize hiçbir zaman tutamayacağımız yerine getiremeyeceğimiz sözü vermedik, verdiğimiz bütün sözleri de elhamdülillah yerine getirdik. Tabi sizlerin emekleri karşısında vereceğimiz her bir vaat az kalır yalnız boş vaatler vermek sizlere olmayacak sözler vermek bizim işimiz değil. Ben her zaman diyorum görevler makamlar geçicidir. Bu görevleri teslim ettiğimde sizlerle bir araya gelemeyecek sizlerle hemhal olamayacak bir duruma gelmem o yüzden hiçbir boş vaatte de bulunmam. 20 yıllık iktidarımızda hiçbir işçimizin emektar kardeşimizin maaşının yatmadığı bir dönem olmadı. Sizlerde müsterih olunuz sizi rahatlatacak en uygun en yüksek rakamı çalışıp sizlere sunacağız inşallah" dedi.Uluçay sözlerine şöyle devam etti, "Personelimizle alakalı diğer konular ise aranızda mevsimlik çalışan kardeşlerimiz var müdürlüklerimizle bu konuyu görüştük. Sizleri mağdur etmeden karşılıklı yapılacak görüşmelerle mevsimlik çalışan kardeşlerimizi daima çalışma kapsamına almak için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Burada sizlerle bir müjdemi de paylaşmak istiyorum. Kamuoyuna duyurduğumuz 109 projemiz arasında yer alan ve yeni evlenecek gençlerimize 50.000 destek ödemesini belediye çalışanlarımız için daha özel bir çalışma haline getirdik. Bu kapsamda yeni evlenecek olan belediye personellerimiz 100 bin TL nakdi destek ödemesi vereceğiz. Aynı zamanda belediyemize ait düğün salonumuzu da ücretsiz olarak sizlerin kullanımına açacağız. Belediye personelimize sunacağımız diğer hizmetlerimiz arasında da yemek ücretlerini almayacağız ve belediye ye ait otobüsleri sizler ve aileleriniz yüzde 25 indirimle kullanacaksınız. Sizlerle birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerin huzuru refahı ve mutluluğu bizim için en önemli husustur. Sizlerin hayır duaları bizim için önemli, sizler işinizi istekli yaptığınızda o işin bereketi artar. Bizde bunun bilincindeyiz konunun özeti budur."