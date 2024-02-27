İstanbul'da lisede iğrenç olay! Kız öğrencisini konum atıp evine çağırdı

İstanbul Fatih'teki lisenin bazı öğrencilerinin sınav olmaksızın Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 100 puan alması, geçtiğimiz yıl Ocak ayında müfettişlerin incelemesine takıldı.Mahmut C. adlı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin öğrencileriyle dışarı çıkarak sigara ve alkol alması ve bir öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığına yönelik ihbarlar üzerine Fatih İlçe Kaymakamlığı, okuldan konu hakkında ön inceleme raporu istedi.Ön incelemede; sistemde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yüksek not aldığı görülen öğrencilerin, yazılı kâğıdı olmadığı görüldü.Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince, okula atanan müfettişler söz konusu öğretmenin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koymadığı, kız öğrenciyle sarılmış bir şekilde fotoğraf çektirdiğini ve gönül ilişkisi yaşadığını saptadı.Mahmut C. isimli öğretmenin kız öğrenciyle birlikte olduğuna ilişkin dedikoduların okula yayıldığı öğrenildi.Müfettişlerin raporunda Mahmut C.'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, kız öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandıkları anlatıldı.Öğrencilerin sınavda kopya çektiğini gördüğü halde müdahale etmeyip yüksek notlar verdiği, sınav kâğıtlarını okumadan tüm öğrencilere 100 verdiğine dikkat çekildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda Mahmut C. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Tutuksuz olan öğretmen Mahmut C. hakkında ayrıca, 'Cinsel Taciz, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından açılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.