Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı ulaşım projelerini açıklıyor: Bitsin artık bu çile!

İstanbullunun ulaşım çilesi son 5 yılda tavan yaptı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri kaza ve arızalarla gündemden düşmedi. Metro metrobüs duraklarında vatandaşlar perişan oldu.Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'un çilesi haline dönen ulaşımı rahatlatacak projelerini açıklıyor.Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda projelerini bugün duyuracağını açıklamış ve 'Uzun kuyruklar… Dakikalarca beklemeler… Yanan otobüsler… Saatler süren yolculuklar… İstanbullular trafik çilesinden bezdi. Bitsin Artık Bu Çile' ifadelerini kullanmıştı.