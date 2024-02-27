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Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

Ekleme: 27.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde depremÇanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem