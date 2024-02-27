Kan donduran olayın adresi Bursa'ydı. Pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde yaşanan olayda, daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.Bursa'da 13 yaşındaki Abdullah'ın acı sonu: Sokak ortasında bıçaklandı!Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, E.U., Abdullah A.'yı kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Abdullah A.'nın kanlar içinde kaldığı anlar, cep telefonu ile kayda alındı. Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U ve arkadaşları kaçtı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U.'nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı.Bursa'da 13 yaşındaki Abdullah'ın acı sonu: Sokak ortasında bıçaklandı!Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A., Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.