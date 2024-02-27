Bakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'daki temasları kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.Paylaşımda, 'Bakan'ımız Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.' ifadesine yer verildi.Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile de görüşmüştü.