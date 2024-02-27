  • USD: 31,16 - 31,22
  • EURO: 33,77 - 33,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adıyaman'da aile faciası: Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Adıyaman'da aile faciası yaşandı. Bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekleme: 27.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da aile faciası: Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdüAdıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü.

Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı.



KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.

Adıyaman'da aile faciası: Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

3 ÖLÜ

112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Adıyaman'da aile faciası: Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.