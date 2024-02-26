Şanlıurfa'dan acı haber: Kaybolan çocuk foseptikte ölü bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, fosseptik çukurunda ölü bulundu. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki çocuğun cesedi foseptikte bulundu.
Kırsal Duran Mahallesi'nde, 3 yaşındaki T.Ç'nin kayıp olduğunu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Evin yaklaşık 10 metre ilerisindeki foseptikte yoğunlaştırılan aramada, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.