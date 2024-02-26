Şanlıurfa'dan acı haber: Kaybolan çocuk foseptikte ölü bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, fosseptik çukurunda ölü bulundu. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.