Muğla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenlerle mücadele devam ediyor.Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Şubat saat 01.30, 02.40, 06.35 ve 21.35'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı.İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildilerKıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.