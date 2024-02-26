Mersin'de düğün salonunda yangın! Davetliler korku içinde kaçtı

Mersin'de bir düğüne gölge düştü...Yenişehir ilçesindeki bir salonda, düğünün ortasında bir anda yangın paniği yaşandı. Salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev alev yandı.Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.Yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı.