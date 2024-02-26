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Beyaz Gazete
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Mersin'de düğün salonunda yangın! Davetliler korku içinde kaçtı

Düğün merasimi sırasında soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangın büyük paniğe neden olurken, salondaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekleme: 26.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de düğün salonunda yangın! Davetliler korku içinde kaçtıMersin'de bir düğüne gölge düştü...

Yenişehir ilçesindeki bir salonda, düğünün ortasında bir anda yangın paniği yaşandı. Salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev alev yandı.

Yaralanan olmadı

Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Mersin'de düğün salonunda yangın! Davetliler korku içinde kaçtı

Bahçede devam ettiler

Yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.

Panik anları kamerada

Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı.

Mersin'de düğün salonunda yangın! Davetliler korku içinde kaçtı