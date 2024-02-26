İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 92 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı, 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1 kişi yakalandı.Dikili ilçesi Hayratlı Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.Ekiplerce, bölgedeki 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 27'si çocuk 56 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.Ekipler tarafından 20'si çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5'i çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.