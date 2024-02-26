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Elazığ'da maden ocağında göçük: Üç kişi toprak altında kaldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Elazığ'da maden ocağında göçük: Üç kişi toprak altında kaldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Ekleme: 26.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da maden ocağında göçük: Üç kişi toprak altında kaldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.


Elazığ'da maden ocağında göçük: Üç kişi toprak altında kaldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Valilikten ilk açıklama

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 4 işçiden 3'nün kurtarıldığını, 1 işçiyi kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.


Elazığ'da maden ocağında göçük: Üç kişi toprak altında kaldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi