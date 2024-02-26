Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensubu baba oğul yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesindeki çalışmalarında askeri yasak bölgede yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisini yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü ve eski askeri personel olduğu tespit edildi.Baba oğul oldukları belirlenen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.