Edirne'de baba oğul peş peşe can verdi: Yaşlı adama tır çarptı

Edirne'de baba oğulun acı ölümü... Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi.Gelibolu yönüne giden tır şoförü S.E., Enver Elatan'a çarptı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elatan'ın kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi.Enver Elatan'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, tır şoförü S.E. ise gözaltına alındı.