Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü...Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yaşına vatandaşların yaptığı sürprizlerle girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu anlamlı günde dünya liderleri de yalnız bırakmadı.Liderler, peş peşe arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'ten önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.