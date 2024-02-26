  • USD: 31,04 - 31,10
  • EURO: 33,65 - 33,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Miçotakis, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Ekleme: 26.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yaşına vatandaşların yaptığı sürprizlerle girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu anlamlı günde dünya liderleri de yalnız bırakmadı.

Liderlerden telefon

Liderler, peş peşe arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı.

Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tebrik etti

Görüşmede Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'ten önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.