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Beyaz Gazete
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Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı hayvancılıkta yeni yol haritasını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta yeni yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yumaklı, "100 bin yetiştiriciye yönelik eğitim çalışmaları yapılacak. Büyükbaş ve küçükbaş aşı uygulaması yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı hayvancılıkta yeni yol haritasını açıkladıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayvancılıkta yeni yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

'Arı işletme sayısını bin 136'dan 2 bine çıkaracağız.

100 bin yetiştiriciye yönelik eğitim çalışmaları yapılacak.

'AŞI UYGULAMASI YAYGINLAŞACAK'

Büyükbaş ve küçükbaş aşı uygulaması yaygınlaşacak.'

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