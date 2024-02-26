Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı hayvancılıkta yeni yol haritasını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta yeni yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yumaklı, "100 bin yetiştiriciye yönelik eğitim çalışmaları yapılacak. Büyükbaş ve küçükbaş aşı uygulaması yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayvancılıkta yeni yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:100 bin yetiştiriciye yönelik eğitim çalışmaları yapılacak.Büyükbaş ve küçükbaş aşı uygulaması yaygınlaşacak.'Ayrıntılar geliyor...