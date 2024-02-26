  • USD: 31,04 - 31,10
  • EURO: 33,65 - 33,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkçılara fırtına uyarısı! Denize açılmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarının beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve fırtınaya yönelik balıkçılara uyarıda bulundu.

Ekleme: 26.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Balıkçılara fırtına uyarısı! Denize açılmayınSoğuk hava, yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında olan illerden biri de Muğla oldu.

Bodrum ilçesinde dalga boyu yer yer 2 metreyi aştı.

Uyarıda bulunuldu
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise olumsuz hava koşullarına yönelik açıklama yaptı.

Balıkçılara fırtına uyarısı! Denize açılmayın

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Balıkçılara fırtına uyarısı! Denize açılmayın

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, Bodrum-Kaş arasında öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri yer aldı.