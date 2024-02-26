Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Şanlıurfa merkezli, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir eşkiyalarına nefes aldırılmayacağını ve suç örgütlerini çökertilip kafese konulacağı mesajını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 4 ilde Gülbaharlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarını işledikleri belirlendi.Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; 'Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız' şeklinde açıklamada bulundu.