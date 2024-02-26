Bakan Şimşek, G20 için Brezilya'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantısına katılmak üzere Brezilya'ya gidecek. Bakan Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidecek.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e, temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.