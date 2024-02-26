Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftaya güçlü duran doların baskısıyla düşüşle başladı. Ancak gram altın sınırlı yükselişle işlem görüyor.
Altın fiyatları haftaya güçlü duran doların baskısıyla düşüşle başladı. Ancak gram altın sınırlı yükselişle işlem görüyor.
Altın yatırımcıları bu hafta perşembe günü ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.
Gram altın 2,032 TL
Çeyrek altın 3,454 TL
Yarım altın 6,919 TL
Cumhuriyet altını 14.019 TL
ONS altın 2,042 dolar
Altın yatırımcıları bu hafta perşembe günü ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.
Gram altın 2,032 TL
Çeyrek altın 3,454 TL
Yarım altın 6,919 TL
Cumhuriyet altını 14.019 TL
ONS altın 2,042 dolar