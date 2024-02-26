  • USD: 31,00 - 31,06
  • EURO: 33,56 - 33,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftaya güçlü duran doların baskısıyla düşüşle başladı. Ancak gram altın sınırlı yükselişle işlem görüyor.

Ekleme: 26.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları haftaya güçlü duran doların baskısıyla düşüşle başladı. Ancak gram altın sınırlı yükselişle işlem görüyor.

Altın yatırımcıları bu hafta perşembe günü ABD'de açıklanacak kişisel harcamalar verisini takip edecek.

Gram altın 2,032 TL

Çeyrek altın 3,454 TL

Yarım altın 6,919 TL

Cumhuriyet altını 14.019 TL

ONS altın 2,042 dolar